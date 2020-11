Esta ação conjunta com os escritores Rita Nobre de Mira e Paulo Jorge Pereira pretende promover a reflexão sobre o flagelo da violência doméstica através de um ciclo de conversas, que será lançado simbolicamente no dia dois de dezembro, uma semana após o dia 25 de novembro, para demonstrar que enquanto o flagelo persistir, todos os dias são dias para dar voz às vítimas e ajudar a que estas sejam fortes (Strong) na luta contra os agressores.

“O tema merece mais atenção, mais reflexão e mais alertas à sociedade civil para a não banalização desta temática e limitada a um dia. Nesse sentido, criámos o programa 7 Dias Strong – Para que ninguém cale o que muitos sofrem”, refere a organização do projeto em comunicado.

A iniciativa surge também num ano em que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) celebra 30 anos de existência com o lançamento do livro comemorativo “À Roda de uma Vontade” – “Trinta anos pelos direitos das vítimas. Trinta anos de memória e futuro”. Neste livro, a APAV reúne contos e ilustrações originais que têm como ponto de partida crimes que chegam à associação.

Foram ainda publicados outros dois livros que abordam esta temática, um livro de ficção da escritora Tânia Ganho, “Apneia”, e um livro-testemunho da autoria do jornalista e escritor Paulo Jorge Pereira, “Murro no estômago”.

De acordo com a organização, foi também para sensibilizar contra a violência que Rita Nobre Mira escreveu e compôs a música “Strong”, que conta com a interpretação da cantora e bailarina Catarina Clau.

“Li os livros e ouvi a música, podia simplesmente ter feito as críticas aos livros e partilhar as mensagens fortes que os livros suscitam, contudo não me conformei apenas com isso. Não é possível ser indiferente a este flagelo”, esclarece Rita França Ferreira, a autora do projeto Desculpas Para Ler, criado em abril 2020, com o objetivo de promover a literacia junto de pessoas que não leem ou leem pouco. O projeto é reconhecido como um dos recursos pedagógicos na área da promoção da Leitura e da Escrita do Plano Nacional de Leitura,

A iniciativa contará ainda com Daniel Cotrim da APAV, a cantora e bailarina Catarina Clau, a poetisa e escritora Filipa Leal, a escritora e tradutora Tânia Ganho, a escritora Maria Saraiva de Menezes e a psicóloga Vera de Melo, entre outros.