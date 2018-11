O 75.º aniversário do nascimento de Manuel António Pina é causa próxima da realização das jornadas, mas é a obra do poeta, ficcionista, cronista e dramaturgo, que tem vindo a mobilizar encontros em São Paulo e no Porto, a edição da sua poesia no Brasil, e a reunião de professores, investigadores, críticos e amantes da literatura em Lisboa, em data ainda anunciar.

Manuel António Pina nasceu em 18 de novembro de 1943, no concelho de Sabugal, distrito da Guarda, e é autor “de uma das obras mais consistentes e imaginativas da literatura atual, escrita em língua portuguesa”, segundo e organização, que envolve, entre outras instituições, as universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, do Porto, de São Paulo e Federal de São Paulo, o Mira Fórum, a Escola Superior de Arte e Design e a Escola Artística de Soares dos Reis.

As jornadas, que congregam exposições, debates e a exibição do filme-documentário “As Casas Não Morrem”, culminam no domingo, dia do 75.º aniversário do escritor, num encontro na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

A mostra coletiva "... desimaginar o mundo, descriá-lo ..." toma poemas do escritor por mote e fica patente na Estação da Trindade do Metro do Porto até ao fim do ano, a par da mostra que também se estende ao Mira Fórum, na cidade, no sábado.

No domingo, entre 16:00 e as 18:00, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett do Porto recebe a sessão oficial de abertura das "Jornadas Desimaginar o Mundo – Manuel António Pina. Porto 2018”, com uma mesa redonda em que participam os autores Pedro Mexia, Inês Fonseca Santos e João Paulo Cotrim.

O filme-documentário “As Casas Não Morrem”, de Pedro Macedo, sobre "uma história que Manuel António Pina gostava de contar", será exibido durante a sessão.

Neste dia, haverá ainda espaço para uma “Conversa entre Amigos”, com os escritores Álvaro Magalhães, Germano Silva, João Luiz e Arnaldo Saraiva, será inaugurada a exposição “Os Livros”, com obras e manuscritos de Manuel António Pina, e realizar-se-á uma mostra de teatro de estudantes, do ensino básico ao superior, em homenagem ao autor.

O programa das jornadas internacionais que, segundo a organização, têm o propósito de “consolidar e alargar o âmbito do conhecimento, da reflexão e da disseminação do universo literário, existencial e artístico do poeta António Manuel Pina", terminam no Porto, na próxima quinta-feira, pelas 21:30, na Galeria MIRA, com a leitura de textos e poemas do escritor.

A programação em Lisboa tem ainda "datas a definir", de acordo com o 'site' da iniciativa.

No Brasil, as "Jornadas Manuel António Pina" decorreram nos dias 7 e 8 de novembro, na Casa das Rosas, em São Paulo, com sessões de leituras e depoimentos de autores brasileiros, dinamizadas pelo poeta e crítico literário Leonardo Gandolfi, que organizou a antologia "O Coração Pronto para o Roubo", de Manuel António Pina, publicada pela editora 34.

As jornadas são promovidas pelo Instituto de Estudos da Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, pelo Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, conta com o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, da Universidade do Porto, com o MIRA Forum, a Escola Superior de Arte e Design e a Escola Artística de Soares dos Reis.

No Brasil, tiveram o apoio da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com a colaboração da Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura.