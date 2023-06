Realiza-se esta quarta-feira as cerimónias fúnebres de Luís Aleluia. O ator morreu na passada sexta-feira, 23 de junho, aos 63 anos.

De acordo com as informações divulgadas pela Casa do Artista, onde Luís Aleluia fazia parte da direção, a missa de corpo presente realiza-se hoje às 14:30, na Basílica da Estrela, seguida de cortejo fúnebre pelas 15:30 para o Crematório do Cemitério dos Olivais.

Na terça-feira, pelas 18:00, teve lugar o velório no mesmo local.

A família do ator tem manifestado a dor que está a sentir neste momento difícil nas redes sociais. Zita Favretto, mulher de Luís Aleluia, usou esta segunda-feira as suas plataformas sociais para tornar público um apelo referente às cerimónias fúnebres do marido.

"Venham todos os que vierem por bem! Darei um abraço a quem quiser. Não tragam flores, façam antes um donativo à Apoiarte - Casa do Artista, se assim o desejarem através do MBWay causa solidária. O meu menino merecia", referiu.

Linhas de apoio emocional e prevenção de suicídio Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

(diariamente, das 15h30 às 00h30)

213 544 545

912 802 669

963 524 660

direcao@sosvozamiga.org Conversa Amiga

(diariamente, das 15 às 22h)

808 237 327

210 027 159 SOS Estudante

(diariamente, das 20 às 01h)

239 484 020 Voz de Apoio

(diariamente, das 21h às 24h)

225 506 070 Telefone da Amizade

(diariamente, das 16h às 23h)

228 323 535 Telefone da Esperança

(diariamente, das 20h às 23h)

222 080 707 Departamento de Psiquiatria de Braga

253 676 055 Escutar- Voz de apoio

225 506 070 SOS Telefone Amigo

239 721 010 A Nossa Âncora

219 105 750

219 105 755 Brochura do INEM

Ler aqui.

Quem quiser contribuir poderá também fazer um donativo via transferência bancária para o IBAN PT50.0036.0000.99105890263.21 ou enviar um Cheque "Apoiarte Casa do Artista" para a morada Estrada da Pontinha, 7, 1680-583 – Lisboa, Portugal.

Além desta forma de contribuir, a Casa do Artista tal como outras instituições de caridade está neste momento a pedir a doação através do preenchimento da declaração do IRS consignando 0,5% para uma instituição de caridade. Para fazer esta ação terá de colocar o Número de Identificação de Pessoa Coletiva da Casa do artista (NIPC): 501/705/163.

O filho mais velho de Luís Aleluia, João Aleluia, também se manifestou nas redes sociais e pediu aos seus seguidores para "irem com cores alegres. O meu pai é e sempre será alegre. Ele merece isso".

De recordar que Luís Aleluia foi encontrado sem vida em casa na passada sexta-feira, dia 23 de junho, aos 63 anos.

O ator nasceu a 23 de fevereiro de 1960 em Setúbal, teve várias participações em teatro e televisão, tendo ficado célebre pela interpretação como Menino Tonecas na série da RTP, As Lições do Tonecas.