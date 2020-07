“Como uma das gravadoras mais antigas, a Deutsche Grammophon comemora o 250.º aniversário de Beethoven com vários projetos, incluindo uma nova edição completa da obra de Beethoven, a maior já lançada”, disse a vice-presidente responsável pela secção de marketing da empresa, Kleopatra Sofroniou, citada pela agência espanhola Efe.

o romance gráfico, intitulado “A Sinfonia Final: Uma Antologia de Beethoven”, da editora Z2 Comics, vai relembrar em 244 páginas a vida do compositor através de obras visuais, criadas por vários artistas, e será lançado em novembro, exatamente um mês antes do 250.º aniversário do nascimento de Beethoven.

O compositor “escreveu algumas das músicas mais conhecidas da história do planeta” e “é incrivelmente emocionante publicar o trabalho de alguns dos artistas de renome de hoje”, explicitou o proprietário da Z2 Comics, Josh Frankel, em comunicado.

Frankel destacou a “oportunidade de contar histórias” através de uma obra que é “inspirada na vida” de Beethoven.