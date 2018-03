Na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, diferentes leituras, em português e crioulo de Cabo Verde, do poema “A Tabacaria”, escrito há 90 anos por Álvaro de Campos, vão estar no centro das celebrações do Dia Mundial da Poesia.

Por seu lado, o Centro Cultural de Belém (CCB), também em Lisboa, vai assinalar este dia – que só celebra no dia 24 - com sete programas e intervenções dedicados à obra de Natália Correia, ao passo que o Museu da Música será palco de um ciclo de conferências ilustradas por leitura de poemas, intitulado “Poesia no Museu [da Música]” e organizado por Helena Miranda e Tomás castro.

Ainda no CCB, decorre uma sessão de leituras, organizada pela Casa da América Latina, de poemas de Claribel Alegría (Nicarágua/El Salvador) e do escritor hispano-colombiano António María Flórez, que estará presente, como convidado especial.

No porto de Leixões, o dia vai ser celebrado com a inauguração de uma nova barreira de contentores (para diminuir o impacto visual, o ruído e a poeira resultantes da atividade portuária), com imagens gráficas de Francisco Providência e cinco poemas da antologia “Mar”, de Sophia de Mello Breyner, que se juntam à barreira já existente, com a “Ode Marítima”, de Álvaro de Campos.