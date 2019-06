É dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o nosso penúltimo dia na ilha do Corvo. Finalmente conseguimos ter uma manhã tranquila, tomamos o pequeno-almoço juntos, há tempo para meter em cima da mesa tudo aquilo que têm sido os últimos dias. Ao fundo, a televisão passa as comemorações do Dia de Portugal.

Manuel Rita, antigo presidente da Câmara Municipal do Corvo, entre 1993 e 2001 e entre 2009 e 2013, e dono do único hotel da ilha, o Comodoro, onde ficámos alojados, faz-nos companhia no café. Senta-se no sofá, que com outros dois forma uma pequena sala de estar, confortada por exemplares amontoados de literatura açoriana e corvina, cada livro com uma dedicatória ao antigo autarca. Olha para a televisão, fita a parada militar, Marcelo Rebelo de Sousa e olha para nós: “No Corvo, o presidente da Câmara não pode ser político, tem de ser um visionário”, diz-nos.

Durante estes últimos dias ouvimos muitas histórias de como era o Corvo, mas poucas sobre como deve ser o Corvo. Rita foi no seu tempo um homem que pensava mais à frente. Foi o responsável pela estrada que liga a vila ao caldeirão, fundamental para que as pessoas conseguissem chegar aos terrenos e às pastagens, fez da ilha a primeira dos Açores a ter saneamento básico e o primeiro concelho do país a ter painéis solares em todas as casas para o aquecimento das águas. “Não somos uns coitadinhos, estamos é para aqui no meio do Atlântico”, sorri. Atrás, na janela, cresce o monte verde, a caminho do caldeirão, devidamente decorado com uma nuvem branca no topo, na janela ao lado, o mar, mais vivo do que nos outros dias, sem fim. Mas que bem se está aqui no meio do Oceano.

Não me lembro se a televisão tinha som ou não, mas lembro-me de um momento em que o senhor Manuel Rita teve de atender uma chamada. Desviámos a atenção para a televisão: “Olha, o João Miguel Tavares”, disse alguém. E ignorámos, quietos, cada um no seu lugar, como quem não quer perder a vez, aguardando o momento em que o antigo presidente voltasse e continuasse aquela que seria a nossa conversa do 10 de Junho.