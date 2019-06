I

Chegar ao Corvo não é fácil. A ilha está a meio caminho entre a Europa e a América, mas para a companhia aérea que opera os voos para a Aerogare do Corvo, há de ser um lugar tortuoso onde chegar. Pelo menos, foi a assim que a SATA decidiu o nosso voo: inicialmente previsto para sair de Lisboa na manhã desta quinta-feira, para chegar ao Corvo depois de uma escala na Horta; a SATA transferiu-nos para um voo noturno de Lisboa para Ponta Delgada, onde pernoitámos, partindo depois para a Horta e, de lá, então para o Corvo.

Assim visto, o caminho Lisboa — Corvo parece maior que a distância real. Assim visto, o país alarga-se a um território cujas dimensões obrigam a viagens de 24 horas.

O drama do transporte, contudo, fica em segundo plano quando as nuvens se abrem debaixo do Dash 8 (o bimotor que nos traz ao Corvo). O mundo abre-se diante dos olhos de quem o observa à velocidade de aterragem. A paisagem, que não é exótica por ser tão familiar, revela-se lentamente por traz das nuvens.

Cai uma pouca água. Na sala de chegadas da aerogare, os passageiros ajuntam-se à espera de que as malas sejam descarregadas e postas em cima dos rolos metálicos que as encaminham. Uns quantos homens e mulheres esperam pelos que vêm. Há um breve corrupio, uma curta comoção no ir e vir dos funcionários do aeroporto, no organizar dos transportes para os alojamentos. Um cão ladra. Veio embalado no porão e reencontra-se agora com a família.

Uma carrinha de caixa aberta é carregada com bagagem. E partimos para o Comodoro, um hotel de varandas para o monte e com uma biblioteca invejável de literatura sobre o Corvo (e as ilhas, ou não estivesse lá representado o amigo Raúl Brandão, que sobre elas escreveu).

Pouco importa a infraestrutura que nos recebeu. É boa. Bastante boa e chega dizer isso. Porque o melhor que nos deu este primeiro dia de Corvo (para além da soberba vista), foi o sorriso das pessoas. A abertura, a disponibilidade. Abaixo vão os mitos dos ilhéus deprimidos; abaixo a ideia de que quem aqui anda dura apenas, esperando um dia que a rocha se ponha de pé e caminhe para à beira de outra ilha.

O Corvo é o Corvo e isso chega.

II

Depois do hotel, partimos à procura de almoço. A tarde vai alta, escorregando depressa para lá das 15. Mas há um Caldeirão à beira de uns moinhos com vista para as Flores cujos hambúrgueres vespertinos servem de combustível ideal para irmos ao derradeiro caldeirão.

É isso que fazemos após carregar o estômago de alimento: uma expedição lá acima, atravessando as nuvens para chegar ao paraíso — afinal, não é por acaso que dizem estar o paraíso no céu.

A névoa é densa. A bruma esconde na sua pasta leitosa aquilo que há de haver do outro lado. Mas isto tudo a tempos. Pois que nos cortes da montanha, há espaços que nos mostram esse Corvo em toda a dimensão. E assustam em seus abismos.