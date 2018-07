Diogo Machado leva a Montreal o trabalho de reinterpretação da azulejaria tradicional que tem desenvolvido ao longo dos últimos dez anos.

O artista disse à Lusa que gosta de pensar no corpo de trabalho que compõe “XVII-XXI” como “uma ponte pelo tempo”, onde há “elementos novos numa técnica antiga e uma técnica nova com uma estética antiga”.

“Toda a exposição é um exercício de transição, há peças pintadas à mão com método tradicional e há peças trabalhadas em técnica digital de cerâmica”, revelou.

“XVII-XXI” é composta por 18 peças novas, todas painéis de cerâmica, a azul e branco, dos quais dez foram pintados à mão.

Ilustrador ‘freelancer’, Diogo Machado (Add Fuel) começou a reinterpretar azulejos tradicionais, com recurso a ‘stencil’ (pintura com moldes), quando em 2008 foi convidado a participar numa exposição em Cascais, que consistia em revestir edifícios com telas com ilustrações. Desde então, já expôs em várias cidades, em Portugal e no estrangeiro.