No próximo dia 13 de janeiro, Diogo Piçarra atuará numa carruagem da linha de Cascais, durante uma viagem com partida da estação do Cais do Sodré até Cascais, anunciou hoje a editora.

A ação pretende assinalar uma parceria que o artista fez com a CP - Comboios de Portugal de modo a possibilitar aos seus fãs terem desconto na viagem de ida e volta para o concerto na Altice Arena. Os fãs que queiram assistir ao concerto devem embarcar, no dia 13 de janeiro, na carruagem decorada para a data, na plataforma 6, às 17h00. A CP associa-se, desta forma, ao concerto de Diogo Piçarra com preços promocionais de 30% de desconto, válido entre os dias 27 e 29 de março, em viagens de ida e volta nos serviços Intercidades, Regional ou InterRegional, com destino a Lisboa. Os preços promocionais estão disponíveis para os clientes que tenham já adquirido o bilhete para o concerto, refere a nota nota. A "Tour South Side Boy" terá a estreia na maior sala de espetáculos do país, a Altice Arena, a 28 de março. Esta será a primeira vez que o artista dará um concerto em nome próprio nessa sala, e será também a primeira vez que apresentará ao vivo as canções do novo álbum. O concerto terá Carolina Deslandes e Lhast como convidados especiais.