Black-ish, a série exibida pela ABC, não tem sido parca em comentários que toquem na ferida, seja em relação às eleições presidenciais norte-americanas, casos de racismo ou brutalidade policial. Porém, aconteceu agora um caso inédito no Black-ish: um dos episódios da série não foi exibido pelas “diferenças criativas” entre a criadora da série, Kenya Barris, e o canal.

“Dadas as nossas diferenças criativas, nem a ABC nem eu ficámos felizes com o episódio e concluímos mutuamente que este não devia ir para o ar”, disse Kenya Barris, criador do programa, num comunicado.

O episódio, intitulado “Please, baby, please”, ia ser lançado no dia 27 de fevereiro, mas foi substituído por um outro episódio. De acordo com a Variety, o episódio que foi “cancelado” tem como foco a personagem Dre (protagonizado por Anthony Anderson), que conta uma história de dormir improvisada ao seu filho. A história, por sua vez, toca em questões sociais e políticas nos Estados Unidos, incluindo um debate sobre o direito de os atletas se ajoelharem ou não durante o hino nacional.

Esta não é a primeira vez que um episódio não vai para o ar no mundo da televisão. No ano passado, um episódio inspirado em Donald Trump, de “Law & Order: SVU”, foi arquivado. Por outro lado, o arranque de novos episódios de Family Guy e New Girl foram substituídos por conterem piadas sobre terrorismo, bombas, ou mochilas suspeitas.

O quarto episódio da série Hannibal Lecter, que exibia uma psicopata que manipulava crianças para que estas matassem em seu nome, foi também “abandonado”, como indica a AV/TV Club.