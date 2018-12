Djavan, acompanhado de uma nova banda, tem espetáculos previstos no Casino Estoril, nos arredores e Lisboa, a 06 de novembro, no multiusos do Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 08, e, no dia seguinte, no Coliseu do Porto, anunciou hoje a sua promotora.

Além das canções do novo álbum, editado pela Luanda Records, como “Solitude”, “Cedo ou Tarde” e “Vesúvio”, Djavan inclui no alinhamento alguns dos seus sucessos, designadamente “Se”, “Flor do Medo”, “Eu te Devoro” e “Samurai”, entre outros.

Sobre o novo álbum, num texto enviado à agência Lusa, o músico afirma: “Estou sempre buscando novas motivações e, para mim, pareceu um desafio imenso fazer música pop neste momento, eu que normalmente em meus discos invisto na diversificação”.

“Quis fazer um disco pop também pelo momento em que estamos vivendo, nebuloso, de tanta incerteza no país e no mundo. Queria que a minha mensagem musical chegasse com mais facilidade, com mais fluidez, e cristalina”, acrescenta.

A nova banda de Djavan inclui alguns músicos com os quais já trabalhou, como o guitarrista Torcuato Mariano e os pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, e dois novos músicos, o baixista Arthur de Palla, e o baterista Felipe Alves.