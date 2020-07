1. A ideia da morte

Não há quem não diga que o fascínio que sentimos, ao escutar Amália Rodrigues, vem do sofrimento. Pois que ela o cantava como ninguém, elevava-nos – e continua a elevar – aos píncaros através da dor que impunha às suas interpretações, aos seus fados. Uma dor que terá raízes bem mais profundas, psicológicas. A sua biografia, escrita em colaboração com Vítor Pavão dos Santos, abre com uma frase marcante que indica isso mesmo: «Desde que existe morte, imediatamente a vida é absurda. Sempre pensei assim».

Tal niilismo deixaria marcas, abriria feridas ao longo da sua existência. Dizia Amália que «a ideia da morte» a acompanhou desde muito cedo, que já na adolescência «andava sempre a querer matar-me». Por diversas vezes, tentou-o, despejando cabeças de fósforos na água que bebia ou ingerindo petróleo. Após um desgosto amoroso, que envolveu Francisco da Cruz, com quem viria a casar e mais tarde divorciar-se, tomou raticida; ficou três dias enferma. Muito mais tarde, em 1984, pensou novamente em matar-se, ao lhe ter sido diagnosticado um tumor. Rumou a Nova Iorque, «convencida que me ia matar lá», mas uma maratona de filmes de Fred Astaire, no seu quarto de hotel, adiou o “projeto”. Acabaria por se submeter a uma cirurgia para retirar o tumor. «Acabou por acontecer o melhor», desabafou.

2. O encontro com Ernest Hemingway

Ao longo de uma carreira recheada de êxitos e de sucesso internacional, Amália Rodrigues teve a oportunidade de privar com gente do mundo das artes, da política, do espetáculo. Cruzou-se com personalidades como Anthony Quinn, Juliette Gréco, Frank Sinatra, Ava Gardner ou Cantinflas, com o rei Humberto II de Itália, com Chico Buarque ou Roberto Carlos. E com uma das grandes figuras da literatura do século XX: Ernest Hemingway.

Os dois conheceram-se após uma visita de Amália Rodrigues a Madrid, onde atuou por diversas vezes. Porém, pouco se sabe sobre o encontro entre o autor de “O Velho e o Mar” e a cantora de “Gaivota”. Até porque a própria não colocava qualquer tipo de relevância nesse assunto. «Para que é que me serve ter conhecido o Hemingway? Não era amiga dele, não sou prima, nem irmã», explicou, na sua biografia.

3. O Belenenses e o futebol

O Estado Novo ficou conhecido, no pós-25 de abril, como estando assente em três pilares: Fado, Futebol e Fátima. Amália Rodrigues, expoente máxima do primeiro, nunca deixou de agradecer a Deus e a Nossa Senhora pelo que teve. E também não disse não ao desporto-rei. Sabe-se que era adepta do Belenenses (e há fotografias que a mostram envergando a camisola do clube da Cruz de Cristo), «para irritar os meus irmãos, que eram do Carcavelinhos».

No entanto, a relação de Amália com o futebol não era uma de fanatismo. «Gostei do Benfica, naquela altura formidável», contou, referindo-se às proezas do emblema da Luz. Esteve ao lado de Eusébio, de quem gostava, em algumas ocasiões. E cantou em festas do Sporting, uma das quais de muito má memória – já que a isso foi obrigada. Aconteceu a 1 de julho de 1958: Amália, que também escolheu esse dia como data para o seu aniversário, foi convidada a marcar presença na festa de aniversário dos verde-e-brancos. Porém, antes da festa propriamente dita, recebeu inúmeras cartas anónimas onde, na ressaca das eleições presidenciais que ditaram a derrota de Humberto Delgado, lhe pediam para que não comparecesse à mesma – já que isso significaria, grosso modo, uma declaração de apoio ao regime ditatorial.

Dizendo-se doente, Amália resistiu até final. Mas, na noite da festa, a sua casa foi invadida por agentes da PIDE, que a obrigaram a deslocar-se até Alvalade. «Lembro-me que desci a escada do meu quarto a chorar e a dizer: “Não há direito que se faça isto a uma pessoa”», narrou, anos mais tarde.