A 3.ª edição do LEME, festival de circo contemporâneo, que decorre em dezembro em Ílhavo, distrito de Aveiro, vai ter a participação do palhaço Rui Paixão, regressado há poucos dias da China, onde trabalhava com o Cirque du Soleil.

Em comunicado divulgado hoje, o projeto municipal 23 Milhas, que organiza o LEME, refere que Rui Paixão foi escolhido para ser o criador apoiado da edição 2020 do festival. Todos os anos, o LEME apoia um criador nacional no sentido de apresentar no festival uma criação única da sua autoria, que estabeleça uma relação com o território, passando nele grande parte dos meses que antecedem o evento. Rui Paixão sucede assim a Ana Jordão, que em 2018 apresentou “Chama do Mar”, recrutando dois músicos da região para trabalharem consigo, e a Daniel Seabra, que em 2019 estreou [HOSE], com Miguel De e Maria Trabulo, recrutando por sua vez materiais e inspiração na indústria da região. O palhaço português natural de Santa Maria da Feira encontrava-se em Hangzhou, na China, onde iria permanecer durante dois anos para participar numa criação do Cirque du Soleil, mas o espetáculo foi suspenso devido ao coronavírus. Continuar a ler Segundo o 23 Milhas, a criação de Rui Paixão, que se vai chamar “Huaxia”, será a primeira coprodução do festival, em parceria com o FiraTárrega, o maior festival espanhol de criação artística para o espaço público e um dos maiores mercados do setor a nível europeu. “O projeto irá explorar novas abordagens e experiências para o público, bem como uma exploração dramatúrgica para o espaço público e a interação com as dinâmicas da região. Terá ainda uma dimensão audiovisual crucial e intensiva, desenvolvida pela Casota Collective, uma produtora de Leiria”, refere a mesma nota. O processo de criação arranca em maio e decorre, depois, em várias residências artísticas, durante todo o ano entre Ílhavo e Tárrega, em Espanha. A criação estreará em setembro na cidade espanhola, seguindo depois para o LEME, que decorre de de 3 a 6 de dezembro, em Ílhavo. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.