Nos meses de verão, a programação do Teatro de Vila Real acontece no exterior, entre a praça cénica e o centro histórico da cidade, e prologa-se de 07 de julho a 14 de agosto.

“Do Lado do Verão” é uma iniciativa que arrancou em 2020 e centrou os eventos ao ar livre por causa da pandemia de covid-19.

Em 2021, a programação inclui seis sessões de cinema ao ar livre, com a apresentação de clássicos como “Ladrões de Bicicletas” e “Trafic”, documentários sobre artistas consagrados da música mundial, nomeadamente “Chavela” e “Pulp”, o último vencedor do Óscar para melhor filme estrangeiro,“Mais Uma Rodada”, e uma produção portuguesa “Surdina”, de Rodrigo Areias, apresentado em formato cineconcerto, com Tó Trips a interpretar ao vivo a banda sonora.

Segundo a casa de espetáculos trasmontana, na música, as propostas passam pela trompetista e cantora Jéssica Pina, que se apresenta pela primeira vez no Teatro de Vila Real.

Novidade também neste palco é o novo projeto de Madalena Palmeirim com a brasileira Zoe Dorey designado “Rainhas do Autoengano”.

O projeto de ‘spoken word’ e jazz “Cotovelo”, que une a escrita de Jorge Louraço Figueira, a voz da atriz Catarina Lacerda e direção musical de Nuno Trocado, criou para estrear em Vila Real o espetáculo “Umbral”.

Ana Deus e Alexandre Soares estreiam uma criação original, a partir da obra de poetas transmontanos e, uma terceira estreia parte de Camilo Castelo Branco e cruza o teatro e a música, numa produção da Companhia João Garcia Miguel.

A dança está representada com as peças dos espanhóis “Iron Skulls”, cujo estilo junta diversas disciplinas, como break dance, hip-hop, dança contemporânea, acrobacia e artes marciais, e “Kintsugi – A Estética da Imperfeição” que faz um “diálogo peculiar” com a música clássica.

Todos os espetáculos são de entrada gratuita, mas com acesso e lotação limitados e sujeitos ao levantamento prévio de bilhete. O uso de máscara é obrigatório.