David Bruno, o olheiro da portugalidade. Natural de Vila Nova de Gaia, o líder dos Conjunto Corona observa a cultura portuguesa e as suas invulgaridades para ganhar inspiração para as músicas que compõe — e garante que a posição de olheiro que ocupa não é para qualquer um.

A conversa toca em vários tópicos que vão desde a ambição de abrir o Museu da Cultura dos Gunas (para o qual garante já estar a juntar espólio), à colaboração com Mike El Nite (através do projeto "David & Miguel") e o EP "Tens-me na mão", que fez em conjunto com a Samsung e que teve de ser aprovado na Coreia do Sul.

A circum-navegação de Gonçalo Diniz. "Sem Limites", uma produção espanhola da Prime Video que relata a primeira volta ao Mundo (1519) iniciada por Fernão de Magalhães, conta com o ator português no elenco ("Nazaré", "Mar Salgado", "Dei-te Quase Tudo").

Numa conversa com o anfitrião João Dinis (com s), Gonçalo Diniz (com z) falou sobre a sua admiração de Rodrigo Santoro (ator brasileiro que faz parte do elenco da série) e lembrou os tempos em que viveu no Brasil e México — e como quando trabalhou na novela "Malhação/New Wave" mal podia sair à rua.

O som de Gandim (ou a comédia de Guilherme Duarte). Aos microfones do Acho Que Vais Gostar Disto, o humorista por detrás de "Por Falar Noutra Coisa" e Doutor G., explicou o processo de criação do seu projeto musical, o alter-elgo Gandim, e do seu novo álbum/mixtape, que é uma espécie de coletâneas de "sketches musicais". Os momentos musicais de rap já eram uma tradição nos seus espetáculos de stand up e já tinham mostrado o seu lado gangster umas quantas vezes nas stories, mas agora foi a sério.

A entrevista rondou o processo criativo por detrás desta personagem, das críticas e do receio que antecedeu este novo projeto — que conta com o contributo e participações de vários nomes relevantes da música portuguesa, como Cálculo e Bárbara Tinoco (e até teve direito a um cameo de Valete).

Episódio da Liberdade, com Tomás Alves. Começou nas novelas mais focadas para os adolescentes ("Lua Vermelha"), mas o seu processo de maturação enquanto ator levou-o até ao cinema ("Amor de Perdição", por exemplo). Agora, a carreira passa mais pelas plataformas internacionais ("Auga Seca" na HBO Max ou "Operação Maré Negra" na Prime Video).

Na conversa com os anfitriões, o ator confessa que não gosta de se repetir e prefere variar nos projetos que escolhe — tanto que também dá uma perninha na música e até já fez uma cover de Zeca Afonso.

No entanto, o que motivou a sua participação no nosso podcast foi "Salgueiro Maia - o Implicado", no qual interpreta o herói português que dá nome ao título. O filme estreou em abril nas salas portuguesas.

Nuno Markl, o Taskmaster. Para celebrar meia centena de podcasts, o multifacetado radialista aceitou o nosso convite e abriu o livro durante mais de 1 hora.

A conversa rebobinou as maranhas do tempo, em que se celebrou o "Laboratorilolela", programa que teve em tempos nas manhãs da Antena 3, mas só para chegar à atualidade, em que abordou "Taskmaster", da RTP, que atualmente co-apresenta com Vasco Palmeirim, amigo e companheiro das manhãs na Rádio Comercial.

Pelo meio, houve tempo para umas histórias sempre divertidas — em que confessa que Rita Blanco teve vontade de "partir umas perninhas" a patinadores no gelo.

Os processos de Diogo Batáguas. Apesar de achar que uma entrevista é sempre uma "oportunidade para uma pessoa se embaraçar publicamente", o humorista falou connosco sobre vários assuntos e de vários processos. Começando pela última parte, Batáguas abordou os cinco episódios de "Processado" e desvendou um pouco do seu novo solo de stand up chamado "Processo", com que andou a percorrer o país ao longo do ano.

E, sim. Nós, claro, tentamos desvendar a receita de sucesso por trás do seu "Relatório DB" que conquista mensalmente o YouTube.

Educação Sexual com Tânia Graça. Parece que foi há uma eternidade, mas foi há menos de um ano que saiu a 3.ª temporada de "Sex Education" na Netflix. Para sinalizar a estreia, convidámos a psicóloga clínica e sexóloga do momento para saber se a série está realmente a educar os jovens e a tocar em temas sensíveis (embora fulcrais na adolescência) ou se é só fogo de vista.

A conversa tocou em vários ganchos sociais, entre os quais a ligação dos jovens com a pornografia, ou de como a cultura pop trata… o sexo!

Sem tabus.

Quem tem estômago para o terror? Pedro Souto e João Monteiro, diretores e programadores de MOTELX, sentaram-se connosco para falar sobre a edição de 2021 e tentaram explicar-nos o fascínio pelo género que leva as pessoas ano após ano a aderir a este festival de cinema dedicado ao susto (onde o menu vai do Forte ao Extra Forte).

Porém, não se pense que não há nada para as pessoas que são pouco fãs do género: a conversa foi tanta que há recomendações de iniciação e até se falou um pouco sobre o que inspirou Jordan Peele a fazer "Get Out".

Aprender a ser feliz. Carlos Coutinho Vilhena é autor de "O Resto Da Tua Vida", série do YouTube que em 2019 tomou de assalto a atenção de muitos portugueses que vasculham e acabam por cair no vórtex da plataforma de vídeos do Google.

É também humorista, fez parte de muitos outros projetos, nomeadamente de "Clube da Felicidade", sobre o qual veio falar connosco o ano passado — disso e do potencial do chinelo com meia branca.