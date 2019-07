De modelo Mister Softee, com aspeto clássico que se conhece das carrinhas de gelados, a empresa serve três sabores — chocolate, baunilha e uma mistura dos dois — em cone e este custa 4 dólares (aproximadamente 3,5 euros) por gelado. No entanto, agora a CVT Soft Serve decidiu passar a aplicar um preço especial, já que, para “influencers”, o valor cobrado duplicou.

À revista VICE, Nicchi disse que aquilo que foi a “gota de água” que o levou a implementar esta política foi quando foi convidado a servir gelado de graça para um evento de 300 pessoas em troca de exposição. Em resposta, o dono da CVT Soft Serve criou um painel onde se lê “Influencers pay double” (“Influencers pagam o dobro”) e colocou uma fotografia a agarrá-lo na sua conta de Instagram.

A acompanhar a imagem, Nicchi escreveu que a empresa “não quer saber se és um influencer ou quantos seguidores tens”, pois “nunca irá dar um gelado de graça em troca por um post na tua página de redes sociais.” A terminar o texto, Nicchi lembra que este é um item que custa apenas 4 dólares, “mas que agora custa 8 para ti”, colocando a hashtag #InfluencersAreGross (“Influencers são nojentos”).

A consequência desta política anti-influencers é que o seu próprio negócio acabou por tornar-se viral, quando um utilizador do Reddit viu a sua fotografia com a placa e colocou-a nesta plataforma. Deste então, Nicchi tem sido contactado por vários meios de comunicação para contar a sua história e, com um certo grau de ironia, as suas redes sociais têm obtido cada vez mais seguidores.

Em conversa com o The Guardian, Nicchi admitiu que os responsáveis da CVT Soft Serve agora são “os influencers anti-influencers” e que espera que a sua postura inspire “outros pequenos negócios a defenderem-se”. “Espero que mais pessoas não deixem que likes, comentários e seguidores tenham peso no seu negócio. Eu quero que as pessoas vão a um restaurante porque a comida e o serviço são fantásticos”, disse ao jornal britânico.

As reações contra os negócios de permuta dos "influencers" têm vindo a tornar-se um tema de discussão nos últimos tempos, havendo desde hotéis nas Filipinas até estabelecimentos na Irlanda a negar colaborações com personalidades das redes sociais. Em causa está não só o teor das parcerias, como também a possível natureza fraudulenta das mesmas, havendo cada vez mais pessoas a comprar "seguidores" falsos através de empresas tecnológicas para empolar os seus números de forma a ter uma conta apetecível.

A título de exemplo, de acordo com a VICE, a empresa de marketing das redes sociais Hypetap analisou as contas de Instagram de milhares de "influencers" australianos, estimando que mais de 13% deles terão comprado mais de 20% dos seus seguidores. É por isso que apesar de estar a colher os frutos da sua estratégia, Nicchi não se deixa iludir e lança um outro apelo com um toque de provocação: “Se o Instagram acabasse amanhã, a nossa carrinha iria sobreviver. Não sei se o teu negócio de ‘influencer’ conseguiria o mesmo”.