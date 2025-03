"A diretora criativa Donatella Versace assumirá o papel de embaixadora-chefe da marca a partir de dia 1 de abril de 2025", anunciou na quinta-feira a Capri Holdings Limited, proprietária da marca.

Dario Vitale, da Miu Miu, subsidiária do grupo Prada, assumirá o cargo de diretor criativo da Versace no mesmo dia.

"Foi a maior honra da minha vida continuar o legado do meu irmão Gianni. Ele foi o verdadeiro génio, mas espero manter um pouco do seu espírito e tenacidade", disse Donatella Versace, de 69 anos, num comunicado publicado no seu Instagram.

A empresária italiana sucedeu ao seu irmão em 1997, após Gianni Versace ter sido assassinado em Miami Beach.

Agora, no novo papel, Donatella Versace vai supervisionar as atividades filantrópicas da marca. Esta reorganização acontece numa altura em que existem relatos de que a Prada, a maior concorrente italiana da marca, está em negociações para comprar a Versace.

Dario Vitale trabalhou na Miu Miu durante vários anos, onde foi promovido a diretor criativo em 2023. Durante a sua gestão, a marca, voltada para um público mais jovem, alcançou resultados recordes.

"A Versace é o que é hoje graças a Donatella Versace e à paixão que ela dedica ao seu trabalho todos os dias há quase 30 anos", disse o diretor-geral da marca, Emmanuel Gintzburger.

"Os valores universais que defende e o seu amor pela criatividade sem compromisso estão enraizados na Versace para além da marca ou empresa", acrescentou.

O grupo de moda Capri Holdings, que também inclui a Jimmy Choo e a Michael Kors, é o proprietário da Versace desde 2018.

A agência de notícias Bloomberg avançou no início deste mês que a Capri tinha pedido quase 1,5 mil milhões de euros pela marca.