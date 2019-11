Para além de marcar golos, Cristiano Ronaldo vai passar a marcar presença no mundo da banda desenhada e das novelas gráficas, numa série com lançamento em Portugal assegurado pela Oficina do Livro, chancela do grupo Leya.

O internacional português e jogador pela Juventus dá a cara à série de banda desenhada Striker Force 7, onde protagoniza um grupo de super-heróis que combate o crime. O anúncio tinha sido feito em maio do ano passado, mas a edição do primeiro volume aconteceu ontem.

Segundo um comunicado avançado pela editora, os três volumes desta coleção estarão “centrados na ação de uma agência mundial de combate ao crime que vai recrutar Cristiano Ronaldo, cujas capacidades físicas, de agilidade, poder de remate e, sobretudo, de trabalho em equipa, serão essenciais para proteger a Terra dos supervilões”.

“Sempre fui fã de super-heróis e fiquei entusiasmado por ajudar a criar este novo projeto. Tal como o futebol liga culturas e pessoas de todo o mundo, acredito que os grandes personagens e heróis de animação também conseguem fazê-lo. É por isso que, para mim, é um enorme prazer juntar a paixão pelo futebol e pelos super-heróis neste projeto e poder partilhá-la com os meus fãs”, disse Cristiano Ronaldo a propósito deste projeto.

Para além da edição de banda-desenhada, o Striker Force 7 vai ter ainda um programa de desenhos animados, anunciado pelo próprio jogador através das suas redes sociais.

A criação desta banda-desenhada foi feita numa parceria entre a editora Graphic India e a agência de comunicação VMS Communications.

“O nome do Cristiano é sinónimo de profissionalismo, dedicação e êxito”, disse o responsável de operações da VMS Communications, Diego Guarderas, justificando que é essa a razão pela qual o português “inspira pessoas de todo o mundo”.