Esta seleção de filmes fora de competição tem como objetivo, segundo a organização, proporcionar “um olhar abrangente sobre a produção cinematográfica mundial, dando-lhe a possibilidade de conhecer em antestreia nacional os filmes mais esperados da próxima temporada”.

Além disso, alguns realizadores e/ou atores estarão presentes para apresentarem os seus filmes, responderem a questões e conversarem com o público.

O festival contará com as presenças de figuras do setor como o realizador alemão Wim Wenders, o ator norte-americano Willem Dafoe, a compositora e realizadora Laurie Anderson e o cineasta norte-americano Abel Ferrara.

O Leffest integrará, no seu calendário, o simpósio internacional “Resistências”, onde serão discutidos temas como a justiça climática, a igualdade social, as denúncias de corrupções e outras reivindicações.

Entre os oradores confirmados contam-se a representante do movimento dos coletes amarelos Maxime Nicole, o filósofo e ator Mehdi Belhaj Cacem e o ativista dos direitos humanos e cofundador do movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Omar Barghouti.

O festival vai decorrer entre Lisboa e Sintra, com exibições a ocuparem espaços como o Nimas, o Cinema Medeia Monumental, o Fórum Lisboa, o Teatro Maria Matos ou o Teatro do Bairro, na capital, além do Centro Cultural Olga Cadaval, Palácio Nacional de Queluz e Quinta Mont Fleuri, em Sintra.

Na minuta do protocolo entre o município de Sintra e a organizadora do festival, a Leopardo Filmes, do produtor Paulo Branco, foi previsto um apoio financeiro de 250 mil euros para esta edição.

Depois de 10 edições realizadas no Estoril e em Lisboa, o Leffest, lançado em 2007, com direção do produtor Paulo Branco, realiza-se pelo terceiro ano consecutivo em Sintra, após a autarquia ter decidido substituir a Câmara de Cascais.