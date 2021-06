A britânica vem a Portugal apresentar a sua "Future Nostalgia Tour": primeiro a norte, na Altice Forum Braga, em 5 de junho de 2022 e, um dia depois, em Lisboa, na Altice Arena.

A londrina "dominou" a edição deste ano dos BRIT Awards, ao arrecadar os prémios de Melhor Álbum do Ano no Reino Unido, com "Future Nostalgia" e de Melhor Artista Feminina.

Em comunicado, a promotora Everything is New acrescenta que a cantora é a primeira artista feminina na "história do Spotify a ter dois álbuns com mais de 5 mil milhões de streams" e que o seu primeiro álbum ("Dua Lipa") é o álbum "mais ouvido de uma artista feminina na história" da plataforma.

Tanto no espetáculo da Altice Forum Braga como na Altice Arena a abertura de portas está marcada cerca das 18h30. O preço dos bilhetes variam entre os 60€ e os 295€ e estarão à venda na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, em everythingisnew.pt, FNAC, El Corte Inglés, Worten e Agência ABEP.