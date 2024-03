De acordo com a exibidora Medeia Filmes, uma das sessões é com o documentário “Entre dois rios e outras noites” (2021), de Nuno F. Santos e João Nuno Soares, sobre e com a escritora e com testemunhos de outros autores, como Laborinho Lúcio, Nuno Carinhas e Maria Irene Ramalho.

A sessão seguinte exibirá “Paterson” (2016), filme de Jim Jarmusch sobre as rotinas de um motorista de autocarros, Paterson (Adam Driver), que escreve poesia. O filme foi rodado sobretudo em Paterson, New Jersey, Estados Unidos, e os poemas atribuídos à personagem principal são do escritor norte-americano Ron Padgett.

Na primeira sessão, haverá leitura de poemas pelo radialista Luís Caetano e na segunda marcam presença os poetas Marta Chaves e Vasco Gato.

Ana Luísa Amaral, que morreu aos 66 anos no verão de 2022, foi investigadora, professora, ensaísta, tradutora e, transversal a tudo isto, poeta.

Fez um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson, especializou-se em Poéticas Comparadas, Estudos Feministas, Estudos Queer.

Recebeu os maiores prémios, nacionais e internacionais, do Prémio Vergílio Ferreira ao Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, tendo sido ainda distinguida com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana.

A sua obra, já reunida no livro “O olhar diagonal das coisas” (2022), encontra-se traduzida e publicada em mais de uma dezena de línguas e países.

A biblioteca e arquivo da escritora foram doados à Casa dos Livros - Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto.