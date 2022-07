A notícia foi confirmada no Jornal das 8 da TVI, tendo Vítor Fonseca referido que o regresso aos palcos foi "uma coisa muito ponderada durante muitos anos".

Os bilhetes estão à venda já a partir de amanhã, 30 de julho.

Recorde-se que a banda tem agora menos um elemento, uma vez que Angélico Vieira morreu em 2011, vítima de um acidente de viação.

A banda surgiu integrada na série televisiva “Morangos com Açúcar”, nos anos 2000. O nome da banda surgiu das iniciais das personagens dos quatro membros: David (Angélico Vieira), Zé Milho (Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém).

O grupo separou-se em 2008, após editar dois álbuns de originais, “D’ZRT” e “Original”, voltando os membros a juntar-se um ano depois para o lançamento do trabalho “D’ZRT Project”.

Entre os palcos que os D’ZRT pisaram durante a curta carreira contam-se o do Rock in Rio Lisboa, o do Pavilhão Atlântico e o dos Coliseus do Porto e de Lisboa.

Angélico, Cifrão, Edmundo e Vintém lançaram ainda, em 2006, o DVD “Ao Vivo no Coliseu dos Recreios” e o livro “Passado, Presente e Futuro”.

Nos últimos dias, os membros da banda publicaram várias memórias nas redes sociais, o que indicava já um possível regresso.