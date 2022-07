Os bilhetes para o concerto dos D'zrt agendado para dia 29 de abril de 2023, no Altice Arena, em Lisboa esgotaram em menos de 24 horas, confirmou ao SAPO24 Ana Mateus, responsável da empresa Dupla de Peso, que organiza o evento.

"E só não esgotou ontem, porque o site foi abaixo. Ninguém esperava a avalanche que foi", referiu a mesma responsável. Para dar resposta, foi necessário reforçar a estrutura da Blue Ticket, plataforma onde os bilhetes foram colocados à venda.

Sobre a possibilidade de um segundo concerto, face à adesão demonstrada, ainda nada está decidido, mas está a ser avaliado.

A banda surgiu integrada na série televisiva “Morangos com Açúcar”, nos anos 2000. O nome surgiu das iniciais das personagens dos quatro membros: David (Angélico Vieira), Zé Milho (Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém).

O grupo separou-se em 2008, após editar dois álbuns de originais, “D’ZRT” e “Original”, voltando os membros a juntar-se um ano depois para o lançamento do trabalho “D’ZRT Project”.

Entre os palcos que os D’ZRT pisaram durante a curta carreira contam-se os do Rock in Rio Lisboa, Pavilhão Atlântico e Coliseus do Porto e de Lisboa.

Angélico, Cifrão, Edmundo e Vintém lançaram ainda, em 2006, o DVD “Ao Vivo no Coliseu dos Recreios” e o livro “Passado, Presente e Futuro”.

Nos últimos dias, os membros da banda publicaram várias memórias nas redes sociais, o que indicava já um possível regresso.