No próximo dia 15, pelas 21h30, o É Desta Que Leio Isto inicia a sua viagem pela América, através da literatura.

Neste primeiro encontro da nossa viagem para melhor perceber o contexto americano, começamos por aquele que é conhecido como sendo uma alegoria política, "A Conspiração Contra A América" do autor Philip Roth.

Este livro conta-nos o cenário hipotético em que um famoso herói da aviação e isolacionista fanático, Charles Lindbergh, derrota esmagadoramente Franklin Roosevelt nas eleições presidenciais de 1940. Conhecido por ser um antissemita, Lindebergh negoceia um pacto cordial com Adolfo Hitler, cuja a conquista da Europa e cuja virulenta política antissemita parece aceitar sem dificuldade.

Contada num tom autobiográfico, esta história mistura ficção com realidade. As personagens têm o mesmo nome de familiares e pessoas de relações próximas do autor; Charles Lindbergh foi um famoso aviador, conhecido pela primeira travessia aérea a solo de Nova Iorque a Paris e suspeito de ser um simpatizante nazi; e o narrador e protagonista, Philip, para além do nome em comum com o autor, é também ele, uma criança judia que cresceu em Newark, New Jersey, num bairro de classe média e de população predominantemente judaica.

Enquanto revisita a sua própria infância, Roth, numa perspetiva infantil e inocente, imagina o impacto que poderia ter em mais de um milhão de famílias judaicas, eleger um populista com capacidade de iludir e controlar as massas.

Em 2005, este romance recebeu o prémio da Sociedade de Historiadores Americanos pelo “excecional romance histórico sobre um tema americano, relativo a 2003-2004”.

Em 2020, a obra foi adaptada para uma mini serie para a HBO, por dois guionistas, David Simon (The Wire) e Ed Burns. David Simon afirma que "Nalguns aspetos, usar o passado e tentar referenciá-lo como alegoria é sua melhor forma de explicar o que aconteceu ao corpo político americano de agora.", numa alusão à necessidade de ler este livro para melhor perceber a posição e política de Trump, atual presidente dos Estados Unidos e candidato à eleições que ocorrem em novembro.

Concordam com esta visão? Para discutir este e outros temas em torno do livro, as inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas aqui. Esta edição especial conta com o apoio da FLAD que vai oferecer um conjunto de livros aos participantes dentro do limite da oferta disponível por cada sessão.

Pode ainda acompanhar esta e outras discussões no grupo no Facebook que conta já com mais de 550 membros.