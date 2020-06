Em tempo de pandemia, o clube de leitura É Desta Que Leio Isto desafiou os seus participantes a ler um livro que, de alguma forma, se aproxima de um vocabulário que se tornou corrente.

Pandemia, contágio, isolamento, quarentena. De forma algo premonitória, o livro de José Saramago "Ensaio Sobre a Cegueira" conta a história de um vírus inusitado que leva a que os contagiados ceguem. Tal como hoje, a medida tomada para controlar o contágio passa pelo isolamento daqueles que ou já foram contagiados e já deixaram de ver, ou continuam a ver mas estiveram em contacto com os doentes.

À medida que a história se desenrola vamos percebendo o efeito deste isolamento nuns, e do medo, noutros. E foi sobre isto que se falou no dia 11 de junho, dos paralelismos que se podem fazer entre a história contada pelo prémio Nobel e os nossos dias, bem como as metáforas e as várias interpretações que cada um dos participantes fez. Para nos ajudar a desvendar algumas das questões que o livro deixa, contámos com a participação de Zeferino Coelho, que não só foi editor de José Saramago, como acabou por se tornar um amigo próximo do escritor.

Se não teve oportunidade de participar ou se o fez e quer voltar, já temos encontro marcado para o dia 25 de junho, pelas 21h, para discutir o livro "O Retorno, de Dulce Maria Cardoso". Para participar basta que preencha este formulário.