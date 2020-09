Na última quinta-feira o clube de leitura do SAPO24 "É Desta Que Leio Isto" reuniu para conversar sobre o livro do escritor russo, conhecido mundialmente pelo tema controverso que aborda.

O protagonista e narrador, um professor de literatura de meia-idade que escreve sob o pseudónimo Humbert Humbert, é obcecado por uma rapariga de 12 anos, Dolores Haze, com quem se envolve sexualmente. "Lolita", termo que empresta o título ao livro, é a sua alcunha pessoal para Dolores.

A obra foi escrita originalmente em inglês e publicada pela primeira vez em Paris, em 1955. E, agora, tal como então, o tema central do romance tem sido alvo de escrutínio e críticas. A leitura é bastante difícil de digerir e as opiniões divergem quanto ao seu conteúdo.

No entanto, parece haver um consenso: se a história é desconfortável, a forma como está escrita é irrepreensível. Esta foi pelo menos a opinião geral dos participantes do clube.

