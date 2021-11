Com mais de 1.800 membros, o "É Desta Que Leio Isto" é um dos maiores clube de leitura do país e foi distinguido esta terça-feira com prata na categoria "Inovação em Entretenimento" dos prémios Meios & Publicidade 2021.

O nome do clube, à laia da provocação ou desafio, concretiza o objetivo maior: o de criar uma plataforma para quem gosta de ler e de perceber a forma como os livros nos ajudam a compreender o mundo.

Desde o momento em que arrancou, em maio de 2020, em plena pandemia, o "É Desta Que Leio Isto" tem promovido encontros mensais entre leitores e escritores portugueses.

O próximo clube de leitura acontece já amanhã, a 25 de novembro, às 21h00, e conta com a presença de Filipe Melo, o multifacetado autor de banda desenhada, pianista e realizador de cinema, e o desenhador argentino Juan Cavia.

Amanhã, iremos conversar sobre Balada para Sophie, livro da autoria de Melo e Cavia, recentemente reeditado pela Companhia das Letras, assim como sobre outras das suas obras.

