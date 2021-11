Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

Ouve o episódio aqui:

No final de 2020, depois de ver a sua antiga editora ser comprada, bem como os direitos comerciais dos seus primeiros seis álbuns, a artista norte-americana decidiu regravá-los a todos, de modo a poder ter mais controlo sobre os espaços e ocasiões em que as suas canções são utilizadas.

Depois de "Fearless", "Red", que foi lançado em 2012, foi o segundo projeto a ganhar uma nova vida. Isto porque além de novas versões das canções originais, Taylor Swift também deu aos fãs novas músicas, estendendo a duração do álbum para mais de duas horas.

O que mais se destacou foi mesmo a canção "All Too Well", que, além de merecer uma nova versão de 10 minutos, também foi alvo de uma curta-metragem realizada por Taylor Swift. Esta trouxe de volta os rumores da sua relação com o ator Jake Gyllenhaal e deu a oportunidade ao João Dinis, à Mariana Santos e ao Miguel Magalhães de não só discutirem a carreira da artista, mas também de terem um momento revista cor-de-rosa no nosso mais recente episódio.