A eleição decorreu no Porto, no âmbito da 16.ª edição Essência do Vinho, que começou na quinta-feira e termina no domingo, e esteve a cargo de um "júri de 50 especialistas de 11 nacionalidades e três continentes" que avaliou "mais de 60 rótulos pré-selecionados pelo painel de provas" da própria publicação e elegeu os dez melhores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Revista de Vinhos informa também que o melhor fortificado foi o vinho do Porto Dow's vintage 2016, produzido pelo grupo Symington Family Estates, seguido por outro Porto vintage, o Taylor's 2016, e pelo Barbeito Boal 40 Anos Vinho do Embaixador, da Madeira.

Ainda no que respeita aos tintos, o júri deu o segundo lugar ao alentejano Procura Vinhas Velhas 2014, de Susana Esteban, o terceiro ao Sabor(z)inho by António Maçanita 2015, da ilha do Pico, nos Açores, e o quarto posto ao Quinta dos Carvalhais Único 2015, que a Sogrape produz no Dão.

Nos brancos, o Guru 2016, da Wine & Soul, Douro, ficou no segundo lugar, e o Cozs Vp - Vital 2017 em terceiro, sendo este "um vinho natural" produzido na serra de Montejunto pela dupla Tiago Teles e António Marques da Cruz com uma intervenção muito mais focada na vinha do que na adega.