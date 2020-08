Inauguração da exposição "3 Tintas"

Mostra de pintura da autoria do artista plástico guineeense Sidney Cerqueira.

Até 05 de setembro.

14:30/18:30 - Centro Cultural Malaposta, Odivelas.

Cinema: termina ciclo "A Propósito do Racismo e da Escravatura"

Este ciclo propos uma reflexão sobre o racismo e preconceito, a partir do cinema de ficção dos anos 50 aos nossos dias, apresentando 10 filmes de 10 “autores”.

Programa:

Exibição do filme "O Incerto Amanhã" de Otto Preminger, com Michael Caine, Jane Fonda, Robert Hooks, Beah Richards.

21:00 - Cinema Nimas, Lisboa.

Início do Festival Descon’FIMFA LX20

Esta é uma edição especial de verão do FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, composta por oito espetáculos de companhias e artistas de Portugal, Bélgica, Espanha e México, que terão lugar em três espaços da capital - Castelo de São Jorge, Teatro do Bairro e Teatro Taborda.

Até 05 de setembro.

Programa:

O festival abre com o espetáculo, em estreia nacional, "La Melancolia del Turista", pela companhia mexicana e espanhola Oligor y Microscopia.

21:30 - Teatro do Bairro, Lisboa.

Visita Guiada: O Bairro da Graça

Conhecer as histórias e o património da Graça, em Lisboa, recordar a vida literária das suas ilustres moradoras, encantar-se com as vistas dos miradouros e observar as interessantes obras de arte urbana. Uma iniciativa "Passeios Literários", hoje, às 18:00.

Visitas até 19 de agosto.

Porto Art Connect

A Art Gallery D. Pedro recebe a exposição colectiva Porto Art Connect, uma edição do projeto Tour Ibérico da Lalou.art. A mescla de temáticas é o desejo da curadoria, que reune um elenco heterogénio e trabalhos com variações que vão do abstrato ao surrealismo. São artistas de diferentes nacionalidades e a maioria faz a estreia em solo português.

Art Gallery D. Pedro, Rua da Torrinha, Porto.

Até 30 de agosto.

Cinema ao Ar Livre

As Noites de Boris chegam aos jardins da Casa das Artes. A partir de hoje, 5 de agosto, a programação ao ar livre é dedicada ao formato da curta-metragem.

Hoje, a partir das 22:00, serão exibidas três curtas de três realizadoras, numa celebração do cinema português no feminino.

Este ano, devido às novas regras de combate à pandemia, a entrada é livre condicionada ao levantamento de bilhete.

Aves da Foz do Sizandro

O Centro de Educação Ambiental sugere através da sua página de Facebook, às 10:30, a realização da atividade "Aves da Foz do Sizandro".

A Foz do Sizandro, em Torres Vedras, constitui uma das principais zonas húmidas da faixa costeira a norte de Lisboa e um dos ecossistemas mais ricos em diversidade ecológica.