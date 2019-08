O festival EDP Vilar de Mouros tem confirmados nomes como Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, Nitzer Ebb, Gogol Bordello, Prophets Of Rage, The Cult e Linda Martini, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love, Clan Of Xymox, Gang Of Four, Fischer-Z, TAPE JUNK e Jarojupe, nos seus palcos.

Nesta edição, pela primeira vez, existirá um espaço de entrada livre com DJ’s, animações e bares até às 4h00, "para que todos possam fazer parte da história" do festival, destaca a organização em comunicado.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, por 35,00 euros (bilhete diário) e 70,00 euros (passe geral).

O festival, que na edição passada recebeu mais de 30.000 espetadores, decorre de 22 a 24 de agosto, em Vilar de Mouros, no concelho de Caminha.