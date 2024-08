Trata-se de uma vivenda de design português e italiano, fica em Cascais, na Quinta da Marinha, tem piscina de água salgada e custa 3,99 milhões de euros, segundo o El País.

O projeto (V3+1) é assinado pelos arquitetos portugueses do atelier CPU Architects International e pelo italiano Stefano Belingardi. Depois e alguma pesquisa é possível saber que a moradia está inserida no Bloom Marinha, um condomínio turístico fechado em pleno parque natural Sintra-Cascais, composto por 85 unidades residenciais (T1 a T6) e uma zona comercial, de acesso público, implantadas ao longo de um terreno com 142 000 m².

As vivendas foram "desenhadas com uma linguagem arquitetónica contemporânea, de evidente simplicidade, privilegiando a ligação aos espaços exteriores e elementos naturais envolventes através de grandes superfícies de vidro, longos terraços, amplas plataformas em madeira e o tratamento cuidado de todos os espaços ajardinados, dando especial ênfase às espécies autóctones do Parque Natural".

A casa escolhida pelo El País está num lote virado a sul e tem uma piscina de água salgada com 13 metros de comprimento. De acordo com a descrição, o hall liga à sala de estar com lareira e à sala de jantar com cozinha aberta. Ainda no mesmo piso existe uma suite e outras duas no andar de cima. Na cave existe um outro quarto com pátio exterior. São 1.438 metros quadrados e 330 de construção.

Além desta vivenda, o diário espanhol sugere mais duas casas: uma quinta no Vale do Tietar por 2,3 milhões e uma moradia unifamiliar à beira-mar na região do Alto Ampurdão, na Catalunha, a cerca de 20 minutos da fronteira francesa, por 3,28 milhões de euros.