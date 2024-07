Anant Ambani e Radhika Merchant têm ambos 29 anos. Ele é filho do magnata indiano Mukesh Ambani, de 67 anos, presidente da Reliance Industries e o homem mais rico da Ásia.

Esta sexta-feira, no âmbito das celebrações que antecedem o casamento, Justin Bieber deu um concerto privado para várias celebridades indianas. Segundo a imprensa local, o músico terá recebido cerca de nove milhões de euros pelo concerto.

Mas Bieber é só o mais recente famoso de uma longa lista de celebridades que viajaram para a Índia para as celebrações em volta do casamento dos dois jovens.

As celebrações pré-casamento de Anant e Radhika já incluíram uma gala de três dias em fevereiro, no estado de Gujarat, com um concerto da cantora Rihanna.

Esta festa contou ainda com a presença do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e da filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka Trump.

Meses depois, em maio, o casal foi anfitrião de um cruzeiro de fim de semana no Mediterrâneo com família e amigos, com várias paragens na Europa, um grupo de celebridades de Bollywood a bordo e atuações de Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli, detalha a CNN.

O homem mais rico da Ásia também organizou casamentos para 52 casais mais pobres, tendo participado com a sua família nesta cerimónia coletiva com cerca de 800 convidados, nas instalações da Reliance, em Navi Mumbai. Cada casal recebeu jóias para o casamento em ouro e prata, cerca de 1100 euros em dinheiro e provisões "suficientes para um ano", disse a empresa em comunicado.

Anant e Radhika terão aquilo que pode se considerar como "o casamento do ano" na Índia, com uma série de extravagâncias como as acima descritas.

Anant é o mais novo de três irmãos, formou-se na Universidade de Brown e desde novo que se mostra preocupado com questões em torno do bem-estar animal. Radhika é filha de um magnata farmacêutico, Viren Merchan, e trabalha numa das suas empresas, a Encore Healthcare. Formou-se na Universidade de Nova Iorque. O casal conheceu-se através de amigos comuns.

A cerimónia seguirá a tradição hindu e terá a direção criativa de Manish Malhotra, uma dos mais famosos estilistas indianos.

Em 2018, Mukesh Ambani organizou o casamento mais caro da história da Índia ao gastar 92 milhões de euros no casamento da sua filha, uma festa que contou com a participação da cantora norte-americana Beyoncé.

Ambani, de 67 anos, é a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes.

*Com AFP