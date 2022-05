Há uma réplica do icónico elétrico lisboeta, carreira 28, feita em LEGO que quer ter a possibilidade de se tornar num conjunto oficial da marca.

É um projeto de Ezequiel Alabaça, um engenheiro de Alenquer, que durante a pandemia começou a fazer animações com construções de LEGO para ajudar a entreter os filhos, como contou no início do mês ao SAPO24.

O projeto é composto por duas partes: o elétrico 28 e o pavimento que recria a calçada portuguesa. Ao todo são cerca de 2.150 peças. Para além disso, vêm também incluídas sete mini figuras e, entre elas, há um carteirista.

"O carteirista está não só no elétrico mas também nos guias turísticos. Faz parte e achei que seria muito interessante tê-lo como ponto humorístico e de discussão", contou o engenheiro à TSF.

O projeto chegou à plataforma da LEGO em fevereiro e, neste momento, já atingiu mais de 9 mil votos. O objetivo são os 10 mil. Para ajudar o engenheiro português, poderá votar aqui.

Chegando aos 10 mil votos, a contagem é encerrada, o projeto avaliado e a LEGO tem seis meses para decidir se a ideia ganha o selo oficial da marca.

"Estamos quase, quase lá e depois cabe à LEGO decidir se será produzido ou não. Estou confiante", confessou hoje à rádio.