A informação foi já confirmada pelo próprio Elon Musk, tendo sido inicialmente avançada pelo biógrafo do empresário, Walter Isaacson.

De nome completo Tau Techno Mechanicus, sendo Tau apenas uma alcunha, este novo bebé, cuja existência só agora se conhece, é filho de Musk e da cantora canadiana Grimes, com a qual o empresário já tem outros dois filhos, todos com nomes igualmente originais.

A criança, agora mostrada em fotografias no livro de Walter Isaacson, terá nascido em meados de junho de 2022.

A alcunha Tau é, de acordo com o meio internacional Business Insider, uma homenagem à décima nona letra do alfabeto grego, que representa o número igual ao dobro de pi, que é aproximadamente 6,28, que reflete o aniversário do próprio Musk – 28 de junho.

Com mais esta criança, Musk conta agora com 11 filhos conhecidos de três mulheres diferentes.

O casal é também pai de Exa Dark e X Æ A-12, o primeiro filho dos dois, que nasceu em 2020.

Grimes e Elon Musk revelaram estar numa relação em 2018, durante a edição desse ano da Met Gala. Em 2021, o casal anunciou que se iria “semi-separar”.