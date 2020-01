O protocolo de colaboração entre a RTP e a Câmara Municipal de Elvas foi assinado na ocasião, por Nuno Mocinha e pelo presidente do conselho de administração da estação pública, Gonçalo Reis.

Elvas sucede a Guimarães e a Portimão, que acolheram a final do concurso em 2018 e 2019, respetivamente.

A escolha de Lisboa como cidade que iria acolher o Festival Eurovisão da Canção em 2018, depois de, no ano anterior, Portugal ter vencido o concurso pela primeira vez (com “Amar pelo dois”, tema interpretado por Salvador Sobral), gerou na altura reclamações por parte de vários autarcas.

A primeira vez que o Festival da Canção se realizou fora de Lisboa foi em 1983, no Coliseu do Porto, tendo depois disso passado por locais como sido Funchal (1987), Évora (1989) e Santa Maria da Feira (2001).

O Festival da Eurovisão, onde atuará o vencedor do Festival da Canção, realizar-se-á em Roterdão, na Holanda. As duas semifinais acontecem a 12 e 14 de maio e a grande final no dia 16 de maio.

Conheça as 16 canções deste ano:

Título: "Dói-me o País"

Autor: António Avelar de Pinho

Intérprete: Luiz Caracol e Gus Liberdade

Música: Luiz Caracol

Letra: António Avelar de Pinho

Título: "Rebellion"

Autor: Blasted

Intérprete: Blasted

Música Blasted, Stego, Guerra

Letra: Blasted, Stego, Guerra

Título: "Quero-te Abraçar"

Autor: Cláudio Frank

Intérprete: Cláudio Frank

Música: Cláudio Frank

Letra: Cláudio Frank

Título: "Diz Só"

Autor: Dino D’ Santiago

Intérprete: Kady

Música: Dino D’ Santiago

Letra: Kalaf Epalanga

Título: "Cegueira"

Autor: Dubio feat. +351

Intérprete: Dubio feat. +351

Música: Rui Azevedo, Pedro Azevedo

Letra: Hugo Azevedo

Título: "Não Voltes Mais"

Autor: Elisa Rodrigues

Intérprete: Elisa Rodrigues

Música: Elisa Rodrigues

Letra: Elisa Rodrigues

Título: "Gerbera Amarela do Sul"

Autor: Filipe Sambado

Intérprete: Filipe Sambado

Música: Filipe Sambado

Letra: Filipe Sambado

Título: "Cubismo Enviesado"

Autor: Hélio Morais

Intérprete: Judas

Música: Hélio Morais

Letra: Hélio Morais

Título: "Abensonhado"

Autor: Jimmy P

Intérprete: Jimmy P

Música: Jimmy P

Letra: Jimmy P

Título: "O Dia de Amanhã"

Autor: João Cabrita

Intérprete: Ian Mucznik

Música: João Cabrita

Letra: Ian Mucznik

Título: "Medo de Sentir"

Autor: Marta Carvalho

Intérprete: Elisa

Música: Marta Carvalho

Letra: Marta Carvalho

Título: "Copo de Gin"

Autor: MEERA

Intérprete: MEERA

Música: MEERA

Letra: MEERA, Isaura, João Bota

Título: "Mais Real Que O Amor"

Autor: Pedro Jóia

Intérprete: Tomás Luzia

Música: Pedro Jóia

Letra: Tiago Torres da Silva

Título: "Agora"

Autor: Rui Pregal da Cunha

Intérprete: JJaZZ

Música: Rui Pregal da Cunha

Letra: Rui Pregal da Cunha

Título: "Movimento"

Autor: Throes + The Shine

Intérprete: Throes + The Shine

Música: Throes + The Shine

Letra: Throes + The Shine

Título: "Passe-Partout"

Autor: Tiago Nacarato

Intérprete: Bárbara Tinoco

Música: Tiago Nacarato

Letra: Tiago Nacarato

