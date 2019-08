Espinho celebra este fim de semana o Réveillon de Verão. Com música, uma bola gigante insuflável e “tempestades imaginárias de confetti”, a cidade no topo do distrito de Aveiro verá as ruas transformarem-se em palco.

O objetivo não é celebrar o início de um novo ano, mas tirar partido das temperaturas do verão para uma despedida "das férias, dos dias sem horários, dos mergulhos no mar”, explica a organização em comunicado.

Esta passagem de ano a meio do ano "marca o recomeço de um novo ciclo com energias renovadas”, escreve a mesma fonte.

MC Kekel e Blaya são os cabeças de cartaz desta iniciativa promovida pela câmara municipal de Espinho. Depois do sucesso do ano passado, o evento regressa com mais um dia de festa e uma programação reforçada.

Em 2018, milhares de pessoas vibraram com o espetáculo da brasileira Ludmilla. Agora, a organização acrescentou mais um dia ao evento e aposta em “mais concertos, mais palcos, e num maior envolvimento com os agentes locais da cidade na dinamização do ‘primeiro réveillon do ano do mundo’, que transformará as ruas da cidade em palcos inusitados de festa e de dança”.

A celebração da passagem de ano de verão arranca na sexta-feira com as atuações de alguns DJs e diversão em vários espaços e ruas da cidade. A partir das 22h, o aquecimento do evento é assegurado pelo DJ da Rádio Comercial Nuno Luz, no Palco Rádio Comercial, e pelo DJ Disca Riscos, no Palco Esplanada. Para além disso, vários espaços de diversão noturna e outros locais da cidade juntam-se à celebração.