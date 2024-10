Há um novo parque de estacionamento no Centro Histórico do Porto, aberto 24 horas por dia, com 315 lugares cobertos, a funcionar a partir desta terça-feira: o Parque Bonjardim/Bolhão, localizado no antigo Quarteirão da Casa Forte, na Rua do Bonjardim 282, 4000-065.

“Com um investimento de aproximadamente 12 milhões de euros, a iPark – líder na gestão de estacionamento em Espanha e Portugal – apresenta uma solução de excelência, com uma proposta de estacionamento gratuito durante todo o mês de novembro, no coração da cidade do Porto, permitindo dar a conhecer a nova infraestrutura aos cidadãos e visitantes”, refere Juan Manuel Mogarra, CEO da iPark, em comunicado enviado ao SAPO24.

O CEO da iPark destaca ainda que a empresa “tem vindo a apostar fortemente no investimento em Portugal e na região Norte, contando já com soluções de estacionamento junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e Aeroporto de Faro, sendo também proprietária dos parques de estacionamento de Braga São Lázaro e Rua da Misericórdia em Lisboa, e concessionária do Parque de Estacionamento do Cais de Gaia, entre outros”.

Inserido no Bonjardim Avenue – um empreendimento de uso misto que integra habitação e comércio –, o novo parque de estacionamento com 3 pisos subterrâneos, 2 dos quais abertos ao público, possui 19.200 m² de área total. O parque dispõe de lugares para veículos elétricos, com planos para aumentar o número de lugares até ao final do ano, reforçando o compromisso com a mobilidade elétrica e a responsabilidade ambiental.

Este parque está equipado com tecnologia avançada de pagamento, incluindo máquinas de pagamento automático com Via Verde, Multibanco e MB WAY. Durante 2025, será lançada também a opção de pagamento através da app iPark City, permitindo aos clientes pagar o estacionamento automaticamente. O parque conta ainda com iluminação LED ativada por sensores de movimento, RAMA (Reconhecimento Automático de Matrículas) e emissão automática de recibos com os dados do cliente nas máquinas de pagamento automático.

A inauguração oficial do iPark Bonjardim/Bolhão está marcada para o dia 7 de novembro, pelas 18h00, mas, a partir de 29 de outubro, já é possível aceder ao estacionamento gratuitamente, até 30 de novembro.