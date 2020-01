O historiador e político José Pacheco Pereira disse à Lusa que o protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) formaliza a cedência de parte do espólio – “menos de 0,1%” - que foi reunindo ao longo das últimas décadas, dentro do objetivo de “garantir a defesa da memória”, em particular, da que está em risco.

“A memória da resistência é uma memória sempre em risco, porque em muitos casos era feita por atos individuais, ações escondidas, publicações disfarçadas e com muito mais dificuldade de se arranjar e se mostrar do que as publicações de quem tinha o poder, neste caso o Estado Novo”, disse, no final de uma visita por várias das muitas salas da casa da Marmeleira que acolhem objetos e documentos do arquivo.

O material abrangido pelo protocolo que assinou hoje com a diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, “será agora estudado em função da museologia, da forma como vai ser organizado, da narrativa interior do museu, que tem diferentes fases e diferentes períodos, e depois ficará depositado em Peniche”.

Pacheco Pereira afirmou que há já “uma ideia do conjunto de papeis, objetos, documentos, imagens” que irão para o museu, “centrados principalmente na parte inicial do Estado Novo, em parte da propaganda do próprio regime, depois na resistência clandestina, quer do Partido Comunista, quer dos anarquistas, quer depois, mais tarde, dos católicos progressistas e dos grupos esquerdistas".

“A ideia é permitir que quem vá ao museu perceba a ecologia política da época, a enorme violência que se vive num regime que não tem liberdades – o papel da censura, o papel da repressão, da PIDE [polícia política da ditadura], tudo isso vai estar documentado, nalguns casos com materiais do Ephemera”, acrescentou.

Paula Silva salientou que o protocolo com a Ephemera e José Pacheco Pereira permitirá que o “espólio gigantesco”, reunido na vila da Marmeleira (distrito de Santarém), mas também no Barreiro (Setúbal), possa “servir como base para o projeto museográfico da fortaleza de Peniche, do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade”.

A diretora-geral do Património Cultural disse que o concurso público para o início da empreitada do museu deverá ser lançado em breve, sendo a previsão de duração da obra de um ano.