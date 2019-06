O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, membro do agrupamento, reforçou hoje que o trabalho em curso é “no sentido de formalizar uma candidatura ao nível de todo o espaço que engloba Portugal e Espanha”, nesta região de fronteira.

O objetivo é alcançar “o reconhecimento a nível internacional desta atividade imaterial que são as festividades de inverno”.

Por altura do Natal e do Carnaval, nos dois lados da fronteira, várias povoações são animadas pelas chamadas festas do solstício de Inverno, associadas à emancipação dos jovens, daí serem denominadas “Festas dos Rapazes” ou “Mascaradas”, em Espanha.

A indumentária que usam motivou o nome por que são conhecidos, os “caretos” ou “mascarados”, devido às máscaras de lata ou madeira que lhes cobrem o rosto e aos farfalhudos e coloridos fatos de lã ou restos de outros tecidos.

Nesta região, destacaram-se nos últimos anos os Caretos de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, que avançaram com uma candidatura isolada à UNESCO e vão saber já em novembro se entram para a lista do Património Imaterial da Humanidade.

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, afirmou hoje que Podence também não ficará de fora da candidatura ibérica que está a ser preparada para um reconhecimento global destas festividades comuns.

O autarca acredita que “a componente transfronteiriça pode valorizar ainda mais esta candidatura”.