Estreou-se no romance com “O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo” (1989), que Francisco Manso adaptou ao cinema em 1997, com argumento do próprio e de Mário Prata.

Germano Almeida foi distinguido este ano com o Prémio Camões, atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil, publicou recentemente o romance “O Fiel Defunto”, e é um dos participantes na Feira do Livro em Guadalajara, no México.

"O Meu Poeta" (1990), "Estórias de Dentro de Casa" (1996), "A Morte do Meu Poeta" (1998), "As Memórias de Um Espírito" (2001) e "O Mar na Lajinha" (2004) são outras das suas obras, cujo conjuto é também conhecido como o "ciclo mindelense" do autor.

Mais recentemente publicou "A Morte do Ouvidor" (2010), "Do Monte Cara Vê-se o Mundo" (2014), "Regresso ao Paraíso" (2015) e, já este ano, "O Fiel Defunto" (2018), sempre ne editorial Caminho.

Está publicado em Brasil, França, Espanha, Itália, Alemanha, Suécia, Holanda, Noruega e Dinamarca, Cuba, Estados Unidos, Bulgária, Suíça, destaca a sua editora.

Em entrevista à agência Lusa, na passada sexta-feira, em vésperas de partida para Guadalajara, Germano Almeida, que é um dos mais de 40 escritores de língua portuguesa que participam este ano nesta feira internacional, disse que quer ser o "embaixador" de Cabo Verde no certame.

"A gente espera sempre o melhor, não quer dizer que se concretize. Não só no México, como noutros mercados, gostamos que os nossos livros sejam publicados e traduzidos noutros países", afirmou à Lusa, adiantando ainda que vai aproveitar a oportunidade para promover o seu país, a sua cultura e todos os outros escritores cabo-verdiano.

"Quando faço estas viagens gosto de pensar que sou embaixador de Cabo Verde, e a minha maior preocupação é levar o nome de Cabo Verde e a cultura cabo-verdiana e mostrar que existimos. Na medida que conseguir fazer isso, já me dou como satisfeito, já digo que é um ganho para mim, para os meus colegas escritores e para Cabo Verde. A grande preocupação é engrandecer a nossa terra", afirmou.

A chegada de Germano Almeida a Guadalajara está marcada pera hoje. A presença em Lisboa, no ciclo “Camões dá que falar”, realiza-se no regresso do escritor.

Com este ciclo de conversas, iniciado em janeiro último, o Instituto Camões “abre as suas portas à sociedade civil e pretende tornar-se palco de discussões e debates, num registo informal e inclusivo, de modo a estimular a troca de ideias com a participação ativa da audiência”, como se lê no seu portal na Internet.

Neste ciclo já participaram personalidades como os escritores Mia Couto e Manuel Alegre, o ex-ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva, e a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, entre outros.