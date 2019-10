Ignácio de Loyola Brandão foi eleito no dia 14 de março de 2019 para ocupar a cadeira 11, das 40 que constituem a Academia Brasileira de Letras (ABL), na sucessão do Académico Helio Jaguaribe, que morreu em 09 de setembro do ano passado.

Seguindo o modelo da Academia Francesa, a ABL é constituída por 40 membros efetivos e perpétuos, apelidados de “imortais”. Além deste quadro composto por brasileiros, existem 20 membros correspondentes estrangeiros.

Quando um membro da ABL morre, a cadeira é declarada vaga numa sessão denominada “Saudade”, tendo os interessados em ocupar a vaga dois meses para se candidatarem.

“Eu nunca tinha pensado em me candidatar, achava que não era para mim. Mas é para mim, também. Quero abraçar o mundo com as mãos, com os pés. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas sinto uma vontade tão grande de chegar lá em cima, e esse era mais um passo, mais um degrau subido”, disse o autor brasileiro, em março, aquando da sua eleição para “imortal” da ABL, citado pleo jornal Estadão.

Loyola Brandão será recebido no seu novo posto pelo académico e escritor Antônio Torres.