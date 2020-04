O júri, que se reuniu “virtualmente”, realçou em ata que o autor “ultrapassou, com incessante criatividade, o limite proposto pelos géneros literários”.

“Como poeta, romancista, ensaísta e crítico de arte, Cees Nooteboom (…) fez do nomadismo uma atitude filosófica, estética e espiritual, que transcende as fronteiras e revela a natureza expansiva dos horizontes humanos”, afirma o júri, composto pelos escritores e ensaístas Alberto Manguel e Judith Thurman, o historiador José Enrique Ruiz Doménec, o professor de literatura Alexis Grohmann,e que teve no escritor e editor Basilio Baltasar, o seu presidente.

Cees Nooteboom é o pseudónimo literário de Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom, autor de livros de poesia e romances, como os publicados em Portugal: “A História Seguinte” (1991), que revelou o escritor no mercado livreiro português, “Máscara de Neve” (1995), “brevíssimo e irresistível romance”, sobre amores impossíveis, “Rituais” (2000), uma abordagem dos “dilemas vitais” da modernidade, e “O (des)Caminho Para Santiago” (2003), feito de “desvios” pela história, a literatura e a política.

Nascido em Haia, em 1933, Nooteboom iniciou carreira na década de 1950, no jornalismo, escrevendo sobre viagens. Depressa porém o seu trabalho se estendeu ao ensaio, à ficção e à poesia, numa obra que se estende por mais de meia centena de títulos e mais de cinco décadas.

“Hotel Nómada”, divagação sobre a viagem em si mesma, “Uma Canção do Ser e da Aparência”, reflexão sobre a criação literária, e “O Paraíso Está aqui ao Lado”, o seu romance de estreia, são alguns dos mais conhecidos livros do escritor que também assinou, com seriedade e humor, obras como “As Montanhas da Holanda” e “Mokusei”.

“O Desaparecimento do Muro” e “Como Sermos Europeus” estão entre os seus ensaios de abordagem de temas de atualidade, assim como “Ultima Thule”, viagem a Spitsbergen, com fotografias da sua companheira, Simone Sassen, que abre caminho à antiga ilha mineira, no extremo ocidental da ex-União Soviética.

Nooteboom escreveu igualmente sobre museus, pintura e os seus protagonistas, como Diego Velázquez e Francisco de Zurbarán, sobre os quais publicou monografias.

Ao pintor flamengo Hieronymus Bosch dedicou a obra “Uma Negra Premonição” (“A Dark Premonition”, na edição inglesa), na qual aborda “As Tentações de Santo Antão”, tríptico do pintor dos séculos XV-XVI, que pertence à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, assim como “O Jardim das Delícias”, da coleção do Museu do Prado, em Madrid.