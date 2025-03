“Este livro traz uma história com a qual consegui fazer a ponte para a dieta mediterrânea e para alguns dos seus conceitos. Tem a receita de um bolo de chocolate, com ingredientes saudáveis como é o caso do azeite, que espero que faça com que as famílias se juntem, tenham a curiosidade de descobrir o bolo de chocolate da tia Júlia, que é uma das personagens deste livro, e que se divirtam”, apontou a autora.

A apresentação do livro infantil “Babau! Foi-se o bolo, o corvo e a lua!” acontece em 06 de abril, na sede da Junta de Freguesia de Liceia, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, servindo para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil.

Com ilustrações de Bruno Ferraz e design gráfico de Tânia Clímaco, esta é uma obra direcionada para crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, que “assenta na realidade mágica e na fantasia, como vertente literária mais próxima do estádio de mentalidade mágica experimentada pelas crianças dentro da faixa etária em questão”.

Em declarações à agência Lusa, Lurdes Breda explicou que para o título utilizou a interjeição ‘babau!’, que se usa para expressar que algo se perdeu ou acabou, mas que “nem todos conhecem”.

“A ideia é trazer alguns vocábulos novos, algumas palavras um bocadinho diferentes e que provoquem a curiosidade por causar estranheza”, acrescentou.

De acordo com a autora, o seu 34.º livro contou com a contribuição "muito especial" do seu sobrinho, de nove anos, numa altura em que procurou incentivar hábitos de leitura e estimular a imaginação.

“O texto tem um robô e foi ele que o nomeou Latinhas. O texto é muito centrado na realidade mágica, mas depois também tem um ou outro facto mais científico, que faz com que as crianças aprendam alguma coisa de forma divertida e fazendo a ponte com a dieta mediterrânea, declarada pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade”, evidenciou.

A contracapa do livro terá também “uma espécie de ‘hip hop’, que Lurdes Breda escreveu e que “os meninos poderão cantar”.

“Sem ser propriamente musicado, é uma espécie de repto às crianças e aos adultos para criarem qualquer coisa. No fundo, acaba por ter um bocadinho do resumo da história, de forma também divertida e a rimar”, concluiu.

Lurdes Breda, que escreve sobretudo para crianças e jovens, é autora de 34 obras e coautora de outras 12, algumas das quais integram o Plano Nacional de Leitura e estão editadas em Portugal, no Brasil e em Moçambique.