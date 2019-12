A banana incluída na obra de arte "Comedian", do artista italiano Maurizio Cattelan, em exposição na feira Art Basel, em Miami, Estados Unidos, onde foi vendida por cerca de 120 mil dólares, foi comida ontem à tarde. O "provador" de serviço foi David Datuna.

Nascido em Tbilisi e residente nos Estados Unidos há 22 anos, Datuna reivindicou o irreverente gesto que causou sensação depois de ter publicado na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparecia a comer a famosa banana. A banana foi substituída rapidamente por outra na parede da galeria.

Embora esta "performance artística" possa implicar problemas legais, Datuna gabou-se nesta segunda, em conferência de imprensa, em Nova Iorque, de ser "o primeiro artista a comer a arte de outro artista". E disse que desde então recebeu "40.000 a 50.000 mensagens no Instagram", quase todas encorajadoras.

Datuna diz que respeita o trabalho de Cattelan, conhecido pela sua sanita de ouro de 18 quilates chamada "America", que foi roubada em setembro de um castelo inglês.

"Ele é um génio", que "goza com tudo", afirmou Datuna. Mas "também me agrada o que eu fiz". "Penso que os artistas existem para fazer as pessoas felizes e lhes dar prazer, e foi isso que eu fiz", acrescentou.