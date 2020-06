São dois espetáculos que “assinalam dois eixos fundamentais de toda a temporada”, afirmou o diretor artístico do D. Maria, Tiago Rodrigues, numa entrevista à Lusa em que apresentou os principais destaques da programação para 2020/2021, que este ano começa mais cedo, logo no dia 01 de setembro com “A vida vai engolir-vos”.

É um espetáculo “particularmente ambicioso para este tempo”, uma encenação de quatro das mais importantes peças de Tchekhov — “A Gaivota”, “O Tio Vânia”, “Três Irmãs” e “O Ginjal” – pela mão de Tónan Quito, que “vai criar uma maratona, que é certamente uma experiência memorável”

O que esta peça propõe ao público é passar uma boa parte do dia ou numa sala de teatro ou em duas, porque é um espetáculo dividido em duas partes, em que todos os começos das quatro peças de Tchekhov acontecem no Teatro São Luiz e todos os finais dessas mesmas peças acontecem no D. Maria.

A primeira parte vai estrear-se no Teatro Municipal São Luiz e no dia seguinte é apresentada a segunda parte no Teatro Nacional D. Maria II, e assim sucessivamente até sábado, “esse dia mágico em que acontecerá uma maratona que começa às 19:00 no São Luís e acaba noite dentro, às 05:00 da manhã no D. Maria e que permite ao público viver 10 horas de espetáculo, uma experiencia absolutamente sublime e inesquecível e muito invulgar no teatro português”.

Para Tiago Rodrigues, há obras de dramaturgia que têm que estar acessíveis ao publico português: com um olhar e uma estética “que sejam dos nossos dias e que reivindiquem para os nossos dias as palavras que Tchekhov escreveu e que agora – porque falam muito de estarmos juntos e da incerteza do futuro – vão ressoar de uma maneira particular no público”.