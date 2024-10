O espetáculo, intitulado por “A Banda do Meio”, pretende criar uma combinação entre o teatro e a música, sendo o projeto promovido pela Trimagisto - Cooperativa de Experimentação Teatral.

Em comunicado enviado à agência Lusa, os promotores explicam que este espetáculo surge no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 Abril e reflete o movimento associativo em torno de duas bandas filarmónicas rivais.

Este espetáculo, com direção de Carlos Marques e texto de Jorge Palinhos, vai decorrer no sábado pelas 21h30, e no domingo, pelas 16h00, no Cine Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo.

“A Banda do Meio” conta no seu elenco com a participação da Banda Filarmónica da Guia (Pombal, no distrito de Leiria), Sociedade Musical Capricho Setubalense e Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo.

Esta “coprodução original”, segundo os promotores, une também os municípios de Montemor-o-Novo, Setúbal e Pombal.

O espetáculo segue, depois, no dia 11 deste mês, para Setúbal, estando uma sessão anunciada para as 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi.

Nos dias 19 e 20 deste mês, “A Banda do Meio” ruma a Pombal, com duas sessões no cineteatro local, sendo a primeira (dia 19) pelas 21:30 e a segunda (dia 20) pelas 16:00.

“Entre risos, música e reflexões provocadoras”, segundo os promotores, o público vai ser levado a pensar sobre o espírito do associativismo, se o mesmo está a desaparecer e sobre “o que resta do sentimento coletivo” do 25 de Abril.

Os promotores acrescentam ainda que, em cada município, além do elenco de três atores profissionais, nomeadamente Ana Sofia Paiva, Pedro Luzindro e Carlos Marques, foi efetuado um trabalho comunitário, com bandas locais, situação que leva à participação da Banda Filarmónica da Guia, a Capricho Setubalense e a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo.

“Mais do que um simples espetáculo, ‘A Banda do Meio’ é uma viagem divertida, ambiciosa e profunda, que nos deixa a todos a pensar e a refletir sobre o que mudou desde o 25 de Abril e o que se mantém até agora”, lê-se ainda no documento.