A música, Pin Ups, um encontro de clássicos com motas e carros alusivos a esta época, street food, além de um mercado onde podem encontrar-se vários artigos originais e marcas vintage, Make Up & Vintage Hair Styling, editoras de música, tatuagens, entre outros, prometem transportar que visitar Benfica entres 13 e 15 de setembro para as décadas de ouro.

Dia 13, a abertura do Festival vai estar a cargo do Dj Hang the DJ, que vai animar os jardins do Palácio Baldaya. No dia seguinte, sobem ao palco Decibelles, Fast Eddie Nelson e Suzie and The Boys, além da atuação do DJ Carlos Deluxe e de um desfile de Pin-Ups.

Para terminar, no dia 15, a música vai estar a cargo dos The Dixie Boys, e DJ A Boy Named Sue. Irá também existir uma aula gratuita, para aprender a dançar os estilos dos anos 50 e 60, em parceria com a Blues Swing Lisboa, e de um Show de Burlesco.