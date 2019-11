"Está na altura do Natal?", questiona a artista primeiro tweet com data de 29 de outubro. "Ainda não", responde Mariah Carey, num vídeo com vários cenários, onde surge sozinha ou acompanhada, no estúdio ou num salão de beleza. Aguardemos.

E agora? Falta um minuto para a meia-noite e a diva da pop acaba de se deitar, ainda com aquilo que parece ser o seu disfarce de Halloween. Em novo vídeo, agora publicado a 31 de outubro, Mariah adormece e é acordada por uma chamada do Pai Natal. Já de vestes apropriadas para a época, declara: "it's time". Venham as decorações e as canções, está aberta a época de Natal.

Esta sexta-feira, em nova publicação, já imbuída do espírito, a artista divulga imagens nunca antes divulgadas do vídeo de "All I Want For Christmas Is You". Aquele que foi o primeiro single do quarto álbum de estúdio da artista e o primeiro com a temática festiva, "Merry Christmas", editado em 1994 — há 25 anos. Com a hashtag #MerryChristmas25, é desta forma que a artista comemora a efeméride e o tema, um dos mais populares de sempre da quadra.

Com uma pequena ajuda do filme "Love, Actually", do qual faz parte da banda sonora, o sucesso dos anos 90 tornou-se intemporal. O tema lidera anualmente, por esta altura, o Billboard Holiday Hot 100, a principal tabela de singles dos Estados Unidos e fez história no início de 2019, quando alcançou a terceira posição no Billboard Hot 100, tornando-se na primeira música festiva em 60 anos a quebrar o top 5.