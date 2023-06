Passados três anos de ausência forçada devido à pandemia Covid-19, o Serralves em Festa, o “maior evento da cultura contemporânea em Portugal”, voltou ao espaço da Fundação de Serralves em regime "50 horas non-stop".

O evento é gratuito e aberto a todos com portas abertas já a partir das 18:00 desta sexta-feira, dia 2 de junho.

Esta é a 17ª edição do Serralves em Festa, e a fundação volta a oferecer projetos performativos, de música, cinema e de outras artes orientados para públicos mais novos, apresentados em espaços não convencionais e em diálogo com determinados locais da Fundação. É destinado a um público heterogéneo que aqui se encontrará, durante 50 horas de atividade ininterrupta, para celebrar a arte e a cultura contemporâneas.

A vasta programação deste ano propõe, mais uma vez, integrar artes performativas, em articulação próxima com o património paisagístico e arquitetónico e em sintonia com a atividade regular do Museu de Arte Contemporânea, da Casa do Cinema Manoel de Oliveira e do Parque de Serralves, que este ano assinala 100 anos.

Recorde-se que ao longo dos anos, o Serralves em Festa tornou-se ponto de passagem obrigatório para milhares de visitantes portugueses e estrangeiros, e em 2019, última edição a ser realizada, bateu todos os recordes de público ao receber mais de 260 mil visitantes.

Como destaques desta edição, a organização do Serralves em Festa sublinhou em comunicado que não deve perder os 808 State & Michael England, que tocam no dia 4 de junho às 01:30, no Palco Prado 60’. Deve também acompanhar os Mouse on Mars, que vão apresentar o seu novo álbum "AAI” (Anarchic Artificial Intelligence), no dia 3 de junho às 00:00, também no Palco Prado 60’.

Já esta sexta-feira, a organização destaca no mesmo palco, a presença de Rui Reininho, vocalista dos GNR, com o espetáculo "20.000 Éguas Submarinas", às 22:30.

No dia 4 de junho também não deve perder Oren Ambarchi & João Pais Filipe, que tocam às 17:30 no Palco Ténis 60’ e os B.C.U.C. ou Bantu Continua Uhuru Consciousness, que tocam às 19:30 no Palco Prado 60’.

Além da música, poderá testemunhar em Serralves o envolvimento de um diversificado conjunto de parceiros na programação, nomeadamente de municípios de todo o país assim como de outras entidades artísticas. Estarão também presentes exposições como “Allora & Calzadilla – Entelechy”, “Carla Filipe - In My Own Language I Am Independente”, “A Quem Possa Interessar - Uma Coleção, Uma Carta”, “Ryoji Ikeda - Micro | Macro [Pavilion]”, “Projetos Contemporâneos: António Júlio Duarte – Febre” “Manoel de Oliveira e o Cinema Português - A Bem da Nação (1929-1969)” e “A Arte dos Cogumelos”.

Quem visitar o Serralves em Festa deve lembrar-se de fazer a entrada pelo portão da Avenida Marechal Gomes da Costa. O portão abre às 18:00 de sexta, dia 2 de junho, e encerra às 22:00 de domingo, 4 de junho. O programa completo desta edição está disponível no site da organização.